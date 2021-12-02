Doğa Koleji yöneticilerinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yöneticileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, heyette, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Düzgün, kurum yöneticileri ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji yetkilileri yer aldı.

Eğitime dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, eğitim yatırımları, müfredatı ve salgının eğitime etkisi ve sosyal sorumluluk projeleri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğa Koleji'nin uluslararası bir marka olduğunu belirterek, KKTC'ye yapılan yatırımların Kıbrıs Türk gençliği için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Tatar, salgın sonrası, her alanda olduğu gibi eğitim sektörünün de çok daha ileri noktalara taşınacağına dikkati çekti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Özeren ise Cumhurbaşkanı Tatar'ın kabulü için kendisine teşekkür ederek, "Kurum olarak Kıbrıs'ta olmaktan mutluyuz ve yatırımlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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