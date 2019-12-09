Doğa Koleji'nden "devir" açıklaması

09.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:08

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

Doğa Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edilerek, "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA