DODO Coin nedir? Güncel DODO Coin yorum ve grafiği

DODO Coin nedir?

DODO bugünkü fiyatı ₺32,97 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.020.912.777 TRY. DODO son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #114, piyasa değeri ₺3.293.507.351 TRY. Dolaşımdaki arz 99.890.356 DODO coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 DODO coin.

DODO COİN NEDİR?

Çin menşeli merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü ve zincir üstü likidite sağlayıcısı olan DODO; benzersiz proaktif piyasa yapıcı (PMM) algoritmasıyla otomatik piyasa yapıcılardan (AMM) daha iyi likidite ve fiyat istikrarı sunmayı amaçlıyor.

Gerçek yatırımcı işlemlerini taklit eden PMM fiyatlandırma mekanizması, değer varlıkları için doğru piyasa fiyatları toplamak amacıyla oracle oracle hizmetlerinden istifade ediyor. Akabinde, likidite sağlayıcılarının (LP) portföylerini istikrarlı bir yola sokmak için ilgili fiyatlara yakın seviyelerde ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlayarak geçici fiyat düşüşlerini azaltır ve arbitraj ticareti yoluyla zararları ortadan kaldırır.

DODO ayrıca, sağlayıcıların kendi tokenlerini yatırmalarının yeterli olduğu ilk DODO arzı (IDO) protokolü aracılığıyla, ücretsiz ICO listeleme yöntemi sunarak yeni kripto projelerine de hizmet veriyor.

DODO protokolünün akıllı sözleşmesi, ERC20 tokeni olarak Ethereum ağı üzerinde çalışıyor.

DODO Kurucusu Kim?

Dodo, Ağustos 2020'de resmen kullanıma açıldı. Diane Dai, Radar Bear ve ismi belirtilmeyen bir geliştirme ekibi tarafından kuruldu. İlk aşamada, Framework Ventures liderliğinde gerçekleşen tohum yatırım turunda 600.000 dolar fon elde etti.

Ekip ayrıca, Eylül 2020'de Pantera Capital, Binance Labs ve Three Arrows Capital gibi isimlerin liderliğinde geçen özel satış turunda 5 milyon dolarlık ek fon kazandığını duyurdu.

Özel satış turu ayrıca Coinbase Ventures, Galaxy Digital, CMS Holdings ve Alameda Research gibi diğer önde gelen risk sermayesi şirketlerinden, kripto para borsalarından ve ticaret firmalarından da yatırım almayı başardı.

DODO Neden Farklı?

DODO geliştiricileri projelerini, ilk olarak Nisan 2020'de tasarlanan PMM algoritması sayesinde, çok düşük işlem ücretleri sunan, en rekabetçi likidite sağlayıcılarından biri şeklinde konumlandırıyor.

Ekip, daha istikrarlı fiyat eğrisi sunan PMM algoritmasının, AMM rakibi olan Uniswap'e göre daha cazip fiyatlandırma sağladığını iddia ediyor..

PMM, yeterli likidite oluşturmak için piyasa fiyatlarına yakın seviyeden fon topladığından, piyasa fiyatından ne kadar uzaklaşırsa o kadar hızlı düşüş görülüyor. DODO, likidite sağlayıcıların portföylerini sabit tutmaya yardımcı olacak arbitraj oranları yakalamak için piyasa fiyatlarını otomatik olarak ayarlıyor.

Bu sayede; daha uygun fiyatlar, daha yüksek fon kullanımı, minimal ölçekte fiyat düşüşü, tek riske maruz kalma ve kalıcı kayıplardan korunma mümkün oluyor (detaylar burada).

Yatırımcılar için DODO, nakde dönüştürme ve alım satım gibi zincir üstü işlemler esnasında akıllı sözleşmeler tarafından idare edilen, merkezi borsalardaki (CEX) likidite yeterliliği kıyaslaması da yapabiliyor. Arbitraj yapan kullanıcılar ayrıca, DODO ile diğer borsalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanabiliyor.

Likidite sağlayıcılarına minimum depozito yatırma zorunluluğu getirilmediği gibi, sağladıkları varlık türü üzerinden sınırlandırma da yapılmıyor. Likidite sağlayıcıları kendi işlem çiftlerini oluşturabilir, fiyat riskini ortadan kaldırmak için kendi tokenlerini yatırabilir ve ayrıca DODO işlem ücretlerinin bir kısmını ödül olarak biriktirebilirler.

DODO ayrıca, İlk DODO Arzı (IDO) üzerinden ücretsiz listeleme sunarak yeni kripto para projelerine uygun zemin hazırlıyor. AMM protokollerinden farklı olarak DODO platformunda teklif tokenlerine ihtiyaç duyulmaz. IDO projelerinin kendi tokenlerini likidite havuzuna yatırmaları yeterli olur. Ardından PMM kendi arz derinliğini oluşturur. Bir IDO başlatmak için, projenin yalnızca oracle fiyatını sabit tutması yeterlidir. Daha fazla teklif tokeni yatırarak likidite genişletilebilir.

Piyasada Kaç DODO (DODO) Coin Var?

DODO tokeninin toplam arzı 1 milyar (1.000.000.000). Şu anda dolaşımda 12 milyon coin bulunuyor.

DODO'nun toplam arzı şu şekilde dağıtılacak:

Çekirdek ekip, gelecekte işe alınacaklar ve danışmanlara %15,

Yatırımcılara %16

İlk likidite arzına (IDO) %1

Operasyon, pazarlama ve ortaklıklara %8

Topluluk teşviklerine %60

DODO Ağı Güvenli mi?

DODO, merkeziyetsiz bir protokol olduğundan tek hata noktasına dayanan merkezi ağ saldırılarına karşı dirençli duruyor. DODO'nun akıllı sözleşmeleri, blockchain güvenlik şirketi PeckShield tarafından 10 Temmuz 2020'de denetlendi. DODO ile ilgili denetim raporuna buradan erişmek mümkün.

Lütfen DeFi protokollerinin yenilikçi ve yüksek riskli projeler olduğunu, bu nedenle bilgisayar korsanları tarafından istismar edilebilecek ve para kaybına neden olabilecek kodlama hatalarına ve güvenlik sorunlarına karşı savunmasız olduğunu unutmayın.

DODO (DODO) Nereden Alınır?

DODO artık; MXC.com, L Bank ve BiKi gibi merkezi borsalarda ve ayrıca önde gelen merkeziyetsiz borsalar (DEX) olan Uniswap V2, Mooniswap ve Dodo üzerinde işlem görüyor.