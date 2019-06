DNA Atletizm yarışmasında Milliler, Minsk'e 3 rekorla veda etti

Türkiye, Belarus'un başkenti Minsk'te süren 2'nci Avrupa Oyunları'nda DNA Atletizm'de 3 yarışmada yer alırken, yarı finalde elendi. Diğer taraftan, Ay-Yıldızlılar, Minsk'te 3 Türkiye rekoru kırdı.

2'nci Avrupa Oyunları kapsamında ilk kez denenen DNA Atletizm yarışmasında 24 takım arasında ilk 12 içinde yer alan Milli Takım, finale kalamadı. Yarı finalde Ukrayna, Fransa, Almanya, Portekiz ve Yunanistan ile aynı grupta mücadele eden Türkiye, 8 yarışma sonrası 5'inci sırada kalırken, lider Ukrayna'nın 7.35 saniye sonrasında The Hunt yarışına başladı. Mehmet Çelik, Semra Karaslan, Batuhan Altıntaş ve Mizgin Ay'ın bulunduğu ekip, toplam 2000 metrelik yarışı 4: 32.46 ile tamamlarken, aradaki farkın da eklenmesiyle finişteki derece 4: 39.81 oldu. Bu sonuçla grubu Yunanistan'ın önünde 5'inci bitiren Türkiye, finale kalamadı.

İKİ BAYRAK REKORU

Millilerin Minsk'teki bu deneyiminde 3 dalda Türkiye rekoru kırıldı. Gelecek yıl olimpiyat programında da yer alacak 4×400 metre karışık bayrak yarışında Batuhan Altıntaş, Emel Şanlı Kırçın, Derya Yıldırım ve Yavuz Can tertibinde ilk gün 3: 20.31'lik derece koşan Ay-Yıldızlılar, bu dalda 3: 32.23 ile 2015'ten kalma en iyi dereceyi 12 saniyeye yakın geliştirip, ilk Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Yine karışık bayrak yarışmalarından biri olan ve 800, 600, 400 ve 200 metrelik bölümlerden oluşan The Hunt yarışında ise Mehmet Çelik, Semra Karaslan, Batuhan Altıntaş ve Mizgin Ay, 4: 32.46 koşarak bu daldaki ilk Türkiye rekoruna imza attılar.

MİKDAT SEVLER REKORUNU YENİLEDİ

Erkekler 110 metre engellide ise Mikdat Sevler, 13.81 ile kendisine ait Türkiye rekorunu 0.10 geliştirme başarısı gösterdi. 20 yaşındaki Sevler, 0.2 rüzgarla koşulan mücadelede takozdan 0.131'lik reaksiyonla çok iyi bir çıkış alırken, finişe 13.81 ile 3'üncü sırada ulaştı ve hem büyüklerde, hem de U23 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.



Kaynak: DHA

- Ankara