DMO, akaryakıt tedarikinde Petrol Ofisi ile anlaştı

29.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:57

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, en az 60 il ve 225 ilçede taşıt otomasyon sistemli istasyonları olan dağıtıcı firmaların katılabildiği açık teklif usulü ihale yöntemiyle gerçekleştirilen "DMO Akaryakıt Alım İhalesi"ne en yüksek indirim oranı, Petrol Ofisi AŞ tarafından verildi.