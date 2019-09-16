16.09.2019 16:40

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce DMD hastalarına farkındalık oluşturmak için yapılan, DMD'nin Farkında Ol Düşenin Dostu Ol Satranç Turnuvası, Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, sporcular, DMD' li çocuklarla aileleri katıldılar. Turnuvaya katılan sporcular, böylesine anlamlı bir turnuvada oynamakla kendilerinin de DMD' nin farkında olduklarını söyleyerek, turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ettiler.



Dereceye giren sporculara madalyaları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ile DMD' li çocuklar ile velileri tarafından verildi. Dereceye giren sporcular şöyle: 10 Yaş Altı: 10 Yaş Altı: 1. Mehmet Halim Ceylan 2. Ahmet Utku Tufan 3. Heval Yapıcı Açık Kategori: 1. Ağdar Alak 2. Feyzullah Çitil 3. Arda Çapraz - MALATYA

Kaynak: İHA