Djokovic, vize tartışmalarına rağmen Avustralya Açık'ta mücadele edecek - Haberler Spor
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Djokovic, vize tartışmalarına rağmen Avustralya Açık'ta mücadele edecek

Djokovic, vize tartışmalarına rağmen Avustralya Açık'ta mücadele edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avustralya Açık'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Novak Djokovic'in, Miomir Kecmanovic ile maça çıkacağı duyuruldu.

Avustralya Açık'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Novak Djokovic'in, Miomir Kecmanovic ile maça çıkacağı duyuruldu.

Avustralya Açık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Djokovic'in Kecmanovic ile eşleştiği ifade edilerek, "9 kez Avustralya Açık şampiyonu Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic'e karşı şampiyonluk savunmasına başladı" denildi.

SIRBİSTAN KARANTİNA KURALLARINI İHLAL ETTİ

Ünlü tenisçi Djokovic'in Aralık ayında Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bir röportaja katıldığı ortaya çıktı. Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, bu iddiaları doğruladı ve bunun bir hata olduğunu kabul etti. Sırbistan'da karantina kurallarının ihlali, para cezasından başlayarak 3 yıla kadar hapis cezasına gidebiliyor. Bu kapsamda Sırbistan adaletinin Djokovic'in itirafından sonra atacağı yasal adımlar merak ediliyor.


Djokovic, vize tartışmalarına rağmen Avustralya Açık'ta mücadele edecek

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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