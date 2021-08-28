Dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını alıp oğlunun ismini verdi

Ünlü dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locası olarak bilinen bölümü satın aldı. Sayışman, bu loca için 55 bin euro (545 bin TL) ödedi. Tolgahan Sayışman, locaya oğlu Efehan'ın ismini verdi.

Milliyet'in haberine göre; ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Fenerbahçe 'de efsane olan ve Kadıköy'de heykeli dikilen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın aldı. Oyuncu, Alex'in futbol oynadığı dönemde satın aldığı ve ailesinin her maçı takip ettiği yerin yeni sahibi oldu.

EMRE BELÖZOĞLU ALDI İDDİASI

Sayışman'ın, locaya 55 bin euro (545 bin TL) ödediği öğrenildi. Oyuncu, Alex'in Kadıköy'de her golünden sonra koştuğu locaya ise oğlu Efehan'ın ismini verdi. Futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra loca karaborsaya düşmüş ve bir dönem Emre Belözoğlu'nun aldığı iddia edilmişti.