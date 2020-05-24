Diyetisyen Seda Sağbaş: "Karantina sürecinde online diyete ilgi büyük"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyetisyen Seda Sağbaş: "Karantina sürecinde online diyete ilgi büyük"

Pandemi sürecinin getirdiği sosyal izolasyon ile birçok insanın hayat tarzını değiştirmek zorunda kaldığını, bu süreçte insanların zamanının çoğunu evde geçirmesiyle birlikte yemek yeme alışkanlıklarında da değişiklikler olduğunu bildiren Diyetisyen Seda Sağbaş, "Stres, can sıkıntısı gibi...

Diyetisyen Seda Sağbaş:
24.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:20

Pandemi sürecinin getirdiği sosyal izolasyon ile birçok insanın hayat tarzını değiştirmek zorunda kaldığını, bu süreçte insanların zamanının çoğunu evde geçirmesiyle birlikte yemek yeme alışkanlıklarında da değişiklikler olduğunu bildiren Diyetisyen Seda Sağbaş, "Stres, can sıkıntısı gibi etkenler insanları yemek yemeye itiyor. İnsanları yemek yemeye iten en önemli faktör ise bağışıklığımızın bu şekilde güçleneceği düşüncesidir. Ancak gereğinden fazla yemek yemek ve hazır yemek tüketmek hem kilo sorunlarını hem de bağışıklığın zayıflamasını beraberinde getiriyor" dedi.

Kişilerin gerçekten bağışıklığını güçlendirmek ve bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmak istiyorlarsa sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu bildiren Sağbaş, bu noktada profesyonel destek almanın en doğru yol olduğunu ifade etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında danışanlarına online diyet hizmet verdiğini bildiren Diyetisyen Seda Sağbaş, "Bu süreçte hem kilo vermelerine yardımcı oluyoruz hem de sağlıklı beslenme ile bağışıklıklarının güçlenmesini sağlıyoruz. Online diyet ile ayda ortalama 6-7 kilo veren danışanlarımız oldu. Kişiye özel olarak hazırladığımız sağlıklı beslenme programlarıyla evde kaldığımız bu dönemde etkin bir şekilde istediğimiz kiloya ulaşmamız mümkün. Danışanlarımla hazırlamış olduğum diyet listelerine düzenli olarak uyduklarını bu süreçte devamlı iletişim halinde kalarak olumlu sonuçları ortaya çıktı" dedi.

Danışanlarına diyet listelerini hazırlarken özellikle sevdiği, sevmediği veya alerjisi olduğu besinleri dikkate aldığını belirten Diyetisyen Sağbaş, düzenli ve sağlıklı beslenme ile hem düzenli bir şekilde kilo verdirdiğini hem de bağışıklıklarını güçlendirdiğini belirterek, "Online diyet sürecinden bütün danışanlarım bu durumdan memnun olduklarını belittiler. Yurt içiyle birlikte yurtdışından da çok fazla danışanım var. Özellikle Almanya'dan yüksek talep geliyor. Evde kalarak zayıflayan bu kişiler sosyal izolasyon sürecinde diyet listelerine uyarak kısa sürede kilo verebiliyorlar. Bu sürecin en zor yanı dışarı çıkamamak. Evde kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmak gerekiyor. Kendilerine küçük egzersiz programları ile birlikte online diyete başlatıyoruz. Bu kişileri yiyerek kilo verebilme düşüncesi bile heyecanlandırıyor. Aç kalmadan sağlıklı beslenerek bir ayda yaklaşık yedi kilo veren danışanlarım var" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu Haber
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Türkan Şoray Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Futbol Galatasaray
Şu an buradasınız: Diyetisyen Seda Sağbaş: "Karantina sürecinde online diyete ilgi büyük" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:20:42. #1.14#
title