Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir tarihe geçti
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Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir tarihe geçti

Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir tarihe geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbekirspor'u zafere taşıyan teknik direktör Şenol Demir, Diyarbakır tarihinde profesyonel takımlarda hem teknik adam hem futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Diyarbekirspor'u zafere taşıyan teknik direktör Şenol Demir, Diyarbakır tarihinde profesyonel takımlarda hem teknik adam hem futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Demir, çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, "4 sezon Diyarbakırspor forması giyip Süper Lige yükselme başarısı yaşadıktan sonra hoca olarak da şampiyon olmayı çok istiyordum. Rabbim bunu da nasip etti. Yönetim ve futbolcularla el ele gönül gönüle vererek başardık. Dualarını eksik etmeyen camiamıza ve taraftarlarımıza hediye olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir tarihe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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