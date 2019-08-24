Diyarbekirspor hazırlık maçında berabere kaldı

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbekirspor, Afyonkarahisar'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

24.08.2019 13:39
Diyarbekirspor hazırlık maçında berabere kaldı

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbekirspor, Afyonkarahisar'da hazırlık maçlarına devam ediyor.


2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelen Yeşil-Kırmızılı takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Diyarbekirspor'un golünü Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti. Öte yandan Diyarbekirspor, kampta idmanlardan geriye kalan zamanı çeşitli etkinlikler yaparak değerlendiriyor. Teknik heyet ve futbolcular, lunaparka giderek eğlenceli anlar yaşadı.


Lig öncesinde moral ve motivasyon olarak olumlu bir görüntü çizen Diyarbekirspor'un bu tablosu uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk için umut veriyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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