Diyarbakırspor lig için umut verdi
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Diyarbakırspor lig için umut verdi

Diyarbakırspor lig için umut verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grupta şampiyonluk hedefleri yapan Diyarbakırspor, aynı ligde 4. Bölge 2. Grupta yer alan Şanlıurfa ekibi Viranşehir Sanayispor'la hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grupta şampiyonluk hedefleri yapan Diyarbakırspor, aynı ligde 4. Bölge 2. Grupta yer alan Şanlıurfa ekibi Viranşehir Sanayispor'la hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Yeşil-kırmızılı takım oynadığı pozitif futbolla 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak lig maratonu öncesinde taraftarlara umut verdi.

Bu sezon şampiyon olup 3. Lige yükselerek 8 yıllık profesyonel lig özlemine son vermenin hesaplarını yapan Diyarbakırspor, son hazırlık maçında ortaya koyduğu olumlu görüntü ile lig sezonu için umut verdi. BAL 4. Bölge 2. Grupta şampiyonluk için iddialı olan Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Sanayispor'la Seyrantepe Stadında karşılaşan yeşil-kırmızılı takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maç boyunca rakibinden üstün oynayan Diyarbakırspor'un golünü Cengiz Argüç Argın kaydetti.

Deneyimli kaleci Ethem transfer edildi

Diyarbakırspor, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Uzun yıllar 2. Lig ve 3. Ligde forma giyen deneyimli kaleci Ethem Bayburt'un transferi gerçekleştirildi. Yönetimin forvet ve orta saha transferi için de görüşmeleri sonuçlandırmak üzere olduğu bilgisi verildi. Diyarbakırspor, ligdeki ilk sınavını 9 Haziran Çarşamba günü Silvan İlçe Stadında Silvan Belediyespor'la yapacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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