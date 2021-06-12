Diyarbakırspor ikinci sınavında
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Diyarbakırspor ikinci sınavında

Diyarbakırspor ikinci sınavında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta ilk hafta maçında Silvan 21Spor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla sıkıştırılmış lig formatı ile oynatılan sezona 3 puanla başlayan Diyarbakırspor, ikinci sınavına yarın çıkacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta ilk hafta maçında Silvan 21Spor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla sıkıştırılmış lig formatı ile oynatılan sezona 3 puanla başlayan Diyarbakırspor, ikinci sınavına yarın çıkacak.

Yeşil-kırmızılı takım Seyrantepe Stadında saat 17.00'da başlayacak maçta Bismil 21Spor ile karşılaşacak. Maçın hakemi Nurullah Kırbaş olacak.

Grupta yarın saat 17.00'da oynanacak maçta Çınar Belediyespor ile Silvan 21Spor, Çınar İlçe Stadında karşılaşacak. Maçı hakem Mustafa İnan yönetecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor ikinci sınavında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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