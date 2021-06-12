Diyarbakırspor ikinci sınavında

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta ilk hafta maçında Silvan 21Spor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla sıkıştırılmış lig formatı ile oynatılan sezona 3 puanla başlayan Diyarbakırspor, ikinci sınavına yarın çıkacak.