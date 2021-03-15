Diyarbakırspor'a Ali Gaffar Okkan resimli yeni otobüs
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Diyarbakırspor'a Ali Gaffar Okkan resimli yeni otobüs

15.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:19
Diyarbakırspor'a Ali Gaffar Okkan resimli yeni otobüs

Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Diyarbakırspor'a yönetim kulübe yeni bir otobüs kazandırdı.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Diyarbakırspor'a yönetim kulübe yeni bir otobüs kazandırdı. Kulübün görselleriyle giydirilen otobüsün ön tarafına Diyarbakırspor'la özdeşleşmiş olan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın resmi eklenerek, "Seni unutmayacağız" ifadesi yazıldı.

Diyarbakırspor yönetimi, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında kulübe yeni bir otobüs kazandırdı. 53 yıllık maziye sahip olan kulübün görselleriyle donatılan ve giydirme çalışmaları tamamlanan otobüsün görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Bir zamanlar mücadele ettiği Süper Lig'den amatör liglere kadar düşen ve son 3 sezonda 3 lig çıkarak Bölgesel Amatör Futbol Ligine kadar yükselen Diyarbakırspor'un yeni otobüsünün ön tarafına kulübün onursal başkanı şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın resmi yerleştirildi.

"Diyarbakırspor markasına yakışan bir eser oldu"

Diyarbakırspor'un isminin çok büyük olduğunu belirten Kulüp Başkanı Siyabend Aydın, bu anlayışla hareket ederek kulübe yakışır bir otobüs kazandırdıklarını söyledi. Başkan Aydın, "Diyarbakırspor'un ismi ve misyonu hangi ligde, hangi konumda olursa olsun büyüktür. Yaptığımız tüm iş ve işlemlerde buna dikkat ediyoruz. Güzel bir otobüsümüz oldu. Kulübümüzle özdeşleşmiş olan ve halkımızın gönlünde ayrı bir yere sahip olan Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'a olan vefa borcumuzun gereği olarak kendisinin resmini otobüsün ön tarafına yerleştirdik. Sloganımız 'geri dönüyoruz' oldu. İnşallah bu otobüste nice başarıların sevincini yaşarız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor'a Ali Gaffar Okkan resimli yeni otobüs
Diyarbakırspor'a Ali Gaffar Okkan resimli yeni otobüs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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