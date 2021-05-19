Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
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Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı

Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları ve Dicle Su Sporları Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı dalış yaparak kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları ve Dicle Su Sporları Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı dalış yaparak kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan sporcular ve Dicle Su Sporları Kulübü dalış ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hazro ilçesinde Yazgı Mahallesi'nin Avcı Mezrasındaki DİSKİ Genel Müdürlüğü Bayırdüzü su sahasında dalış gerçekleştirdi.

Temsili olarak 19 sporcunun yer aldığı ve yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, sporcular suyun altında Türk bayrağı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi flamalarını açtı, 19 Mayıs'ı kutladı.

Hazro Kaymakamlığı ekipleri de etkinliğe destek verdi.

Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı
Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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