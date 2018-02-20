Diyarbakır Peyasspor 2. Lig'de Yükseldi

Diyarbakır Peyaspor Kadın Voleybol Takımı, Gaziantep'te yapılan 2. Lige yükselme final maçlarını kazanarak, şampiyon oldu. Diyarbakır temsilcisi, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Peyasspor, Gaziantep'te 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılan Kadınlar Voleybol 2. Lige Yükselme Bölgesel Lig final müsabakalarını namağlup tamamladı. Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda yapılan müsabakalarda, Kahramanmaraş 15 Temmuzspor'u 3-1, Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Kulübünü ve Diyarbakır Kayapınar Sportif Faaliyetler Spor Kulübünü 3-0'lık sonuçlarla yenerek, namağlup bir şeklide 2. Lige yükseldi. Peyasspor Kulüp Başkanı Veysi Koyun, Gaziantep'te yapılan müsabakalarda, sporcularının tüm maçlara büyük bir ciddiyetle çıkıp, iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Koyun, kısa süre önce kurulan kadın voleybol takımlarının iyi bir çıkış yakalayarak, spor kamuoyunun taktirini topladığını vurguladı. Takımdaki sporcu ve antrenörlerin tamamının gönüllü ve hiç bir ücret almadığına dikkat çeken Koyun, elde edilen şampiyonluğun bu nedenle çok daha büyük bir anlam kazandığını vurguladı. Koyun, "Bu başarıda emeği geçen, antrenör ve sporcularımı kutluyorum. Müsabakalara hazırlık döneminde ve 2.Lige yükselme maçlarına katılma aşamalarında bizlere her türlü desteği sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla başta olmak üzere, Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'e, Spor Şube Müdürü İbrahim Ufuk Ertaş'a, antrenmanlar için kulübümüze salon tahsis eden Kayapınar Kültür Şube Müdürü Mustafa Çelik'e ve teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR