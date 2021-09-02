Diyarbakır Hipodromunda gece yarışları jandarma kupasıyla başladı

Diyarbakır Hipodromu'nda yapılan ışıklandırma çalışmasının ardından dün gece ilk gece yarışı 'Jandarma Kupası Koşusu' ile yapıldı.

Diyarbakır Hipodromu'nda yapılan ışıklandırma çalışmasının ardından dün gece ilk gece yarışı 'Jandarma Kupası Koşusu' ile yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Diyarbakır Hipodromu'nda yapılan ışıklandırma çalışmasının açılış töreni düzenlendi. Açılışın ardından Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliği ile düzenlenen 'Jandarma Kupası Koşusu' gerçekleştirildi. Koşu ve açılış törenine, Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile çok sayıda yarış sever katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, atın medeniyetin gelişmesinde önemli bir unsur olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın genlerinde at sevgisi ve atçılığın olduğunu ifade eden Karaloğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları ile Dicle Nehri kıyısında bulunan bir arazide Bağdat'tan getirilen Arap atlarının saflaştırma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Diyarbakır Hipodromu'nun Türkiye'nin en gelişmiş hipodromlarından olduğunu aktaran Karaloğlu, yapılan aydınlatma çalışmasıyla yapılacak gece koşularının bölge ekonomisine ve kalkınmasına ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi.

"Atçılığı ve biniciliği sevdirmek gibi bir hedefimiz var"

Vali Karaloğlu, atçılığın önemli bir kültür olduğunu belirterek, "İki canlının birlikte yaptığı önemli bir spor, binicilik, bunu mutlaka geliştirmek genç nesillere yaymak için Diyarbakır'da inşallah bir sivil binicilik kulübü kurup orada çocuklarımıza gençlerimize insanlarımıza yeniden atçılığı biniciliği sevdirmek gibi bir hedefimiz var. İnşallah onu da başarırız. Ben hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış törenin ardından 4 ve yukarı yaş safkan Arap atlarının bin 700 metre kum pistte yarıştığı 'Jandarma Kupası Koşusu'nu, Metin Arslan'ın sahip olduğu 'Oğlum Kayra' isimli safkan, jokey Menderes Avşar ile kazandı.

Vali Karaloğlu ile birlikte Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, atın sahibine vekalet eden Nedim Can'a plaketini verdi. Jokey Menderes Avşar'a ödülü Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney tarafından verildi. Kazanan atın antrenörü Mehmet Balta'ya ise Diyarbakır İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ali Güngör tarafından çiçek takdim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı