Diyarbakır DSİ kapılarını ve imkanlarını Milli Takım seçmelerine açtı
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Diyarbakır DSİ kapılarını ve imkanlarını Milli Takım seçmelerine açtı

Diyarbakır DSİ kapılarını ve imkanlarını Milli Takım seçmelerine açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Bölge Teknik Sorumlusu olarak atanan Şehmus Suna, 2007 doğumlu genç futbolcular için milli takım seçmelerine başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Bölge Teknik Sorumlusu olarak atanan Şehmus Suna, 2007 doğumlu genç futbolcular için milli takım seçmelerine başladı.

Bölgede bulunan kulüplerden çok sayıda sporcunun katıldığı seçmelerin adresi DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü kampüsü içerisinde bulunan DSİSpor tesisleri oldu. Önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ifade edilen seçmeler için tesislerini ve imkanlarını gençlerin hizmetine sunan DSİ'nin bu desteği takdir topladı.

Milli takım kurmayları, tesislerin tahsisinden dolayı DSİ Bölge Müdürü Mahir Arslan ve DSİSpor Kulübü Başkanı Mehmet Derviş Yıldız'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır DSİ kapılarını ve imkanlarını Milli Takım seçmelerine açtı - Haberler Spor
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