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Diyarbakır'da kurbanlık fiyatları bayramın 3'üncü gününde düştü

Diyarbakır'da hayvanlarını Canlı Hayvan Borsasına getiren besicilerden bazıları kurbanlıklarını bitirirken, bazıları da ellerindeki hayvanları bitirmek için fiyatları düşürdü.

Diyarbakır'da kurbanlık fiyatları bayramın 3'üncü gününde düştü
02.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:44

Diyarbakır'da hayvanlarını Canlı Hayvan Borsasına getiren besicilerden bazıları kurbanlıklarını bitirirken, bazıları da ellerindeki hayvanları bitirmek için fiyatları düşürdü.

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları bayramın 3'üncü gününde de devam ediyor. Kurban Bayramından iki gün önce yerlerini alan besiciler, bayramın üçüncü gününde de ellerindeki kurbanlıkları bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. İlk günlerden itibaren hareketli geçen satışlarda, üçüncü günde de besiciler, ellerindeki kurbanlıkları bitirmek için ilk günkü fiyatlara oranla indirime gitti. İlk güne oranla fiyatlarda yüzde 20-30 arasında düşüş yaşandı.

Babasıyla birlikte 8 yıldır hayvancılıkla uğraşıp Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışı yapan 22 yaşındaki Mustafa Yetiştiren, bu yıl 38 tane kurbanlık getirdiklerini ve 22 tanesini sattıklarını söyledi. Satışlarının hala devam ettiğini belirten Yetiştiren, "Bugün bayramın üçüncü günü. fiyatlarda indirimimiz oldu ama çok büyük bir indirim söz konusu değil, kimse indirmez, Bayramın son gününe kadar satışlarımız edecek. Tabi biterse hemen gideriz, o da müşteriye kalmış bir şey. Bitmezse ya kiloyla vereceğiz ya da besledikten sonra yine satışa süreceğiz. Bir şekilde bu hayvanları satacağız ama zararına satmayı düşünmüyoruz. Bu gördüğünüz alan geçen yıla oranla daha çok doluydu. Buradan zaten bütün Türkiye'ye ihraç yapılıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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