Diyarbakır'da 115 noktaya narko-terör operasyonu; 2,5 milyon kök kenevir imha edildi (2)
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Diyarbakır'da 115 noktaya narko-terör operasyonu; 2,5 milyon kök kenevir imha edildi (2)

Diyarbakır'da 115 noktaya narko-terör operasyonu; 2,5 milyon kök kenevir imha edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

İMHA EDİLEN KÖK KENEVİR SAYISI 4,5 MİLYON OLDUDiyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik Lice ilçesi kırsalında, sabah saatlerinde başlatılan operasyon devam ediyor.

İMHA EDİLEN KÖK KENEVİR SAYISI 4,5 MİLYON OLDU

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik Lice ilçesi kırsalında, sabah saatlerinde başlatılan operasyon devam ediyor. Komando birlikleri, jandarma özel harekat, güvenlik korucularından oluşan 87 tim ile çok sayıda helikopter desteğiyle sürdürülen operasyonda, Lice kırsalındaki uyuşturucu ekili tarlalar tespit ediliyor. 115 noktada operasyonlarını sürdüren ekipler, şu ana kadar 4,5 milyon kök Hint kenevirini tarlada yakarak, imha etti. Bölgede operasyon sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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Diyarbakır'da 115 noktaya narko-terör operasyonu; 2,5 milyon kök kenevir imha edildi (2) - Haberler
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