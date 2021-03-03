Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını genişletiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını genişletiyor

03.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını genişletiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 4 yeni ana hat ve 4 besleme hattı 15 Mart'tan itibaren 83 araç ile vatandaşlara hizmet etmeye başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 4 yeni ana hat ve 4 besleme hattı 15 Mart'tan itibaren 83 araç ile vatandaşlara hizmet etmeye başlayacak.

Toplu taşımada vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Ulaşım Master Planı'nı revize eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güzergahlardaki yoğunlukları göz önünde bulundurarak yeni hatlar açmaya başladı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, ana hat olarak belirlediği A1, A2, A3 ve A4 adıyla açtığı yeni güzergah hatlarında toplu taşıma araçları 8 dakikada bir sefer düzenleyecek.

Ana hatlardaki yoğunluğu azaltmak için 4 besleme hat vatandaşlara hizmet edecek.

Ana ve besleme hatlarda toplam 83 adet toplu taşıma aracı yolcu taşıyacak.

Yeni oluşturulan ana hatlar; A-1 Hattı 16 araç ile Üniversite-Dağkapı-Elazığ Bulvarı-Gevran Caddesi-Ofis-Koşuyolu-Bayındırlık -Tesisler- 500 Evler, A-2 Hattı 16 araç ile Üniversite- Dağkapı-Çift Kapı- Anıt Park- Ofis- Koşuyolu-Bayındırlık-Tesisler- Diclekent Bulvarı-Fırat Bulvarı-Stadyum, A-3 Hattı 18 araç ile Üniversite- Dağkapı-Çift Kapı- Anıt Park- Ofis- Koşuyolu-Hat Boyu-Polis Okulu- Emek Caddesi-Fırat Bulvarı- Dicle Kent Bulvarı- Mezopotamya Bulvarı-Araştırma Hastanesi, A-4 Hattı 16 araç ile Üniversite-Dağkapı-Elazığ Bulvarı-Üç Kuyu TOKİ-Araştırma Hastanesi duraklarından oluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Metin Oktay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını genişletiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 09:18:34. #1.16#
title