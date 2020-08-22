Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu Beşiktaş'ın Divan Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıkladı. Tuncel yaptığı açıklamada "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı yeni tip koronavirüs salgını koşullarından dolayı internet ortamında düzenlendi. Siyah bayazlı kulübün divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borç durumuna dikkati çekerek, "Bankalar fahiş fiyatlarla kulübümüzü zorluyor. Sıcak para koyularak bu iş halledilemez. Bu iş alacaklının 'evet ben bu işi çözüyorum, paramı kurtarmak istiyorum' demesiyle olur" dedi.

"İNEĞİN MEMESİNDEN SÜT GELMİYOR"

Borçlunun iyi niyetli olması gerektiği gibi alacaklının da aynı şekilde davranması gerektiğini vurgulayan Yamantürk, "Maalesef kulübümüz öyle bir durumdaki 'ya canını ya malını' derler ya, bizden hem malımızı hem canımızı istiyorlar. Bunun bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Denetleme kurulunun raporlarına bakıyorum. İneğin memesinden süt gelmiyor, kan geliyor" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMALARI NİYE YAPIYORUZ"

Yayıncı kuruluşun pandemiyi bahane ederek tasarrufu tek taraflı yaptığını belirten Yamantürk, "O zaman bu anlaşmaları niye yapıyoruz? Dünyanın hiçbir yerinde yok, PSG'ye yapıyorlar mı? Buna hızla çözüm bulanabilir. Maçları TRT üzerinden kendimiz yayınlarız. Ölümden öte köy yok. Ben senin paranı da istemiyorum maçları da yayınlatmıyorum. Aboneliği kesmemek için kendilerine göre her türlü tedbiri alıyorlar. 'Verdiğiniz sözleri yerine getirin' dediğimiz zaman pandemiyi bahane ediyorlar. Türk sporuna kötülük yaptıklarını bilmelerini istiyorum." diye konuştu.

"ŞEFFAFLIK GEREKİYOR"

"Bırakmam Seni" kampanyasına da değinen Yamantürk, "Bunun bir şekilde devam ettirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Şeffaflık gerekiyor. Yönetimimiz şeffaflıkla gelirlerin nereye harcandığını göstererek sürecin devam edeceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

TUNCEL: HEPİMİZ TEDİRGİNİZ

Toplantıda söz alan divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu belirten Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor" dedi.

Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün şubat ayında toplam borcunun 3 milyar 78 milyon 902 bin 925 lira olduğu açıklanmıştı.