DİSKİ'de su borcu yapılandırmasında son gün 31 Ağustos
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DİSKİ'de su borcu yapılandırmasında son gün 31 Ağustos

DİSKİ'de su borcu yapılandırmasında son gün 31 Ağustos
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırma fırsatında son 5 güne girilirken, aboneler borçlarını 18 aya kadar taksitlendirebilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırma fırsatında son 5 güne girilirken, aboneler borçlarını 18 aya kadar taksitlendirebilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırma fırsatında son 5 güne girdi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu'nun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından su borcu olanlar için başlatılan yapılandırma kampanyasına müracaatlar devam ediyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırmadan 30 Nisan 2021 ve öncesine ait borcu olan aboneler yararlanabiliyor.

Ödeme noktalarında yoğunluk oluşmaması amacıyla personel sayısını arttıran DİSKİ Genel Müdürlüğü, hafta sonuna denk gelen 28-29 Ağustos ile Resmi Tatilin olduğu 30 Ağustosta vatandaşların işlemlerini rahat yapabilmesi için merkezde ve ilçelerde bulunan vezneleri açık tutarak hizmet sunmaya devam edecek. Vatandaşlar, borç yapılandırması müracaatlarını Alo 185 ve DİSKİ web sitesi üzerinden de yapabiliyor.

"Yasa kapsamına giren borç miktarı 108 milyon lira"

Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, geçtiğimiz Aralık ayındaki yapılandırmadan 22 bin 376 abonenin faydalanarak 29 milyon 500 bin lira borcu taksitlendirildiğini, bu kampanyadan ise 9 bin 120 abonenin 7 milyon 809 bin lira borcu taksitlendirilerek toplam 37 milyon 309 bin lira borcun yapılandırıldığını yasa kapsamına giren borcun 108 milyon lira olduğunu belirtti.

Borcu olanların fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurgulayan Tutşi, "Vatandaşlarımız kadar DİSKİ için de bu yapılandırma önem taşıyor. Geçmiş borç defterlerini kapatıp yeni yatırımları hayata geçirmek istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

DİSKİ'de su borcu yapılandırmasında son gün 31 Ağustos
DİSKİ'de su borcu yapılandırmasında son gün 31 Ağustos

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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