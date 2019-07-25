Disk ve gülle atmanın "gizli" şampiyonu

Spor yapmasına izin vermeyen ailesinden gizli antrenmanlar yapan 20 yaşındaki Aysel Yılmaz, disk ve gülle atmada hem milli sporcu oldu hem de ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklara uzandı.

Gaziantep'te yaşayan Aysel Yılmaz, ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle disk ve gülle atma branşına yöneldi.

Bu süreçte spor yapmasına izin vermeyen ailesinden gizli antrenmanlara başlayan Aysel, çevresindekilerin söylemlerine aldırış etmedi ve spordan vazgeçmedi. Antrenmanlarını aksatmayan, kendisini geliştirmek için yoğun çaba sarf eden Aysel Yılmaz, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı müsabakalardan derecelerle dönmeye başladı.

Aysel Yılmaz, çeşitli yaş guruplarında katıldığı Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.

Spor kariyerine Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 12 Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler sığdıran milli sporcu, başarılarını artırarak Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak istiyor.

Milli sporcu Aysel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan bu yana spora ilgisinin olduğunu söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Aysel, yaklaşık 6 yıldır disk ve gülle atma sporuyla ilgilendiğini ifade etti.

Başarılı olmak için çok çalıştığını, antrenmanlarını aksatmadığını anlatan Aysel Yılmaz, ilk Türkiye şampiyonluğunu spora başladıktan 2 yıl sonra kazandığını aktardı.

"Başarı elde ettikçe onların direncini kırdım"

Aysel Yılmaz, spora ilk başladığında ailesinden gizli antrenmanlar yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ailem spor yapmama karşı çıktığı için ilk başlarda çok zor oldu. Ailemin haberleri olmadan antrenmanlara gidiyordum. Antrenörlerim, ailemi ikna etti. Başarı elde ettikçe onların direncini kırdım. Bu sefer onlar beni teşvik etmeye başladı. Başarı hazzını aldıkça daha fazlasını istiyorsunuz. 12 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğunu, Avrupa üçüncülüğü ve dördüncülüğü, dünya dördüncülüğü, balkan beşinciliği ve Fransa'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda ikincilik elde ettim. Elinizde şans varsa sonuna kadar gitmelisiniz. ya da benim gibi kendi şansını yaratacaksın. İnsan elinden gelenin en iyisini yapmalı."

Başarılarını sürdürmek istediğini aktaran Yılmaz, haftanın her günü 3-4 saat antrenman yaparak katılacağı ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlandığını kaydetti.

Aysel Yılmaz, en büyük hedefinin ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda derece almak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA