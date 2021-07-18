Dışişleri'nden İsrail'e tepki
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Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin, Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin, Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (18 Temmuz) Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz. İsrail'in geçtiğimiz Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir. İsrail hükümetine, söz konusu provokatif eylem ve saldırıların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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