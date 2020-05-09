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Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı

Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
09.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:30

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, şimdiden takım arkadaşları için var gücüyle çalışmalara başladı. Kaptan, uzun uğraşlar ve izinler sonucu Mauricio Isla'nın evliliğini kurtardı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hem saha içi hem de saha dışında taşın altına elini koyarak bir nevi sportif direktörlük stajını yapıyor. Gökhan Gönül'ü geri dönüş için ikna eden, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Mert Hakan'la temasları sıklaştırıp "Bize gel yıldız ol" diyen Emre, saha dışında da aktif rol oynuyor.

Tecrübeli yıldızın takım arkadaşı Isla'nın bitme noktasına gelen evliliğinin kurtulmasında önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

DANS YARIŞMASINA GİTTİ, KRİZ ÇIKTI

Isla'nın, geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturduğu Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti. Caldirola'nın, kızını da alarak ülkesi Şili'de yayınlanan bir dans programına katılması Isla'yı bir hayli kızdırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı

Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'dan boşanma noktasına geldiği ancak son anda vazgeçtiği ifade edilmişti. Çünkü kovid-19 salgını sebebiyle dans yarışması iptal edildi ve ikili arasındaki buzlar tesadüfen koronavirüs sayesinde erimişti. Caldirola, yaşananların üstüne Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İZİN ALDI

Caldirola, bu gelişmelerin ardından Şili'den İstanbul'a dönmek istedi ancak koronavirüs sebebiyle uçuş yasağına takılınca devreye Emre Belözoğlu girdi. Tecrübeli yıldız, Dışişleri Bakanlığı'ndan "Uçuşlar yasak" cevabını alınca Şili'den Frankfurt'a bir uçuş bulundu. Bu kez Frankfurt'a özel uçak göndermek için Dışişleri'nden izin alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı

Kızı ile İstanbul'a getirilip, öğrenci yurdunda karantinada tutulan Caldirola bu sefer de "Evime gideceğim" diyerek sorun çıkardı.

Yine devreye giren Belözoğlu, Isla'nın da ailesiyle birlikte karantinaya girmesi için izin aldı. Karantina hayatı Isla ve Gala'nın evliliğini de tamir etti.

(Sabah)

Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
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