Dinçer Azaphan: "Şahsıma, aileme ve takımıma yapılan küfür ve hakareti şiddetle kınıyorum!" Galatasaray Genel Kurul Üyesi Dinçer Azaphan, ailesiyle tatil yaptığı Bodrum'da bir grup Fenerbahçe taraftarının küfür ve hakaretlerine maruz kaldığını açıklayarak, "Yaptığımız tatil sırasında şahsıma, aileme ve gönülden bağlı olduğum takımıma yapılan küfür ve hakareti şiddetle kınıyorum" dedi.

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Dinçer Azaphan, ailesiyle tatil yaptığı Bodrum'da bir grup Fenerbahçe taraftarının küfür ve hakaretlerine maruz kaldığını açıklayarak, "Yaptığımız tatil sırasında şahsıma, aileme ve gönülden bağlı olduğum takımıma yapılan küfür ve hakareti şiddetle kınıyorum" dedi.

Dinçer Azaphan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 haftadır Bodrum Türkbükü'nde eşim ve ailemle yaptığımız tatil sırasında şahsıma, aileme ve gönülden bağlı olduğum takımıma yapılan küfür ve hakareti şiddetle kınıyorum! Tabii ki de çok sevdiğim Fenerbahçeli dostlarımı tenzih ediyorum. Fakat yapılan hakaret ve küfürleri maalesef Fenerbahçeli kardeşlerime inanın hiç yakıştıramadım. Beni bilenler bilir, bu tarz videoları kesinlikle paylaşmam, gerek Fenerbahçe, gerekse Beşiktaş ve de Trabzonsporumuz şampiyon olduklarında dostlarımı ilk arayıp kutlayan ben olurum ama söz konusu ailem ve Galatasaray olunca kimse kusura bakmasın, akan sular durur! Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA