Dinar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3,54 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Ekipler, G.U, A.B. ve S.B'yi "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamasından gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz