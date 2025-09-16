Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, ilk karşılaşmasında Dinamo Zagreb ile mücadele edecek. Futbolseverlerin aklındaki "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları şimdiden gündeme taşındı. Peki, bu dev mücadele ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz olarak mı yayınlanacak?

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına 24 Eylül 2025 Çarşamba günü çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte heyecan tüm Türkiye'de ekran başında yaşanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak ve şifresiz izlenebilecek. TRT 1 kanalı üzerinden yayın, herkesin erişimine açık olacak şekilde naklen yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı televizyonlarından izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1'in bulunduğu kanal numaraları şu şekilde:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Stadion Maksimir Stadyumu'nda oynanacak. Avrupa futbolunun önemli sahalarından biri olan bu stat, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüvenindeki ilk durak olacak.