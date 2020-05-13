Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kiev takımında forma giyen Ukraynalı futbolcu Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası aldı.
13.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:24
UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, takımının Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Besedin'e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.
Soruşturma açıldıktan sonra Ukraynalı oyuncu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmadığı için kararın kesin olduğu belirtildi.
12 MAÇTA 2 GOL ATTI
Dinamo Kiev altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 12 milli maçta görev aldı ve 2 gol attı.