Dinamo Kiev ile çifte kupa kazanan Lucescu: "Finaller kazanmak içindir"
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Dinamo Kiev ile çifte kupa kazanan Lucescu: "Finaller kazanmak içindir"

Dinamo Kiev ile çifte kupa kazanan Lucescu: 'Finaller kazanmak içindir'
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, "Finale ulaşıp onu kaybettiğinizde bu bir kederdir.

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, "Finale ulaşıp onu kaybettiğinizde bu bir kederdir. Bu yüzden finaller kazanmak içindir, oynamak için değil." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'da yayın yapan Football 1 TV'ye konuşan Rumen teknik adam, Kiev ekibiyle birlikte geçirdiği ilk sezonda, hem lig şampiyonluğunu hem de Ukrayna Kupası'nı kazanmış olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, Dinamo Kiev'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten 75 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncular bana güvendi. Benim yapmalarını istediğim şeyi yaptılar. İlk günden beri onlara bacaklarına değil, zihinlerine ihtiyacım olduğunu söylüyordum. Futbolda en önemli olan şey, kalbinizin onun için atmasıdır. Bunu yaparsanız, kupa kazanır ve oyunun tadını çıkarırsınız." dedi.

Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından dün akşam Ukrayna Kupası finalinde Zorya'yı 1-0 mağlup ederek zafere ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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