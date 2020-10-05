Dimitris Pelkas, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti
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Dimitris Pelkas, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

05.10.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:25

Fenerbahçe transfere doymuyor. Sarı-lacivertliler, PAOK forması giyen 26 yaşındaki Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı ve başarılı oyuncu Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın transferi için PAOK ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, transferin son gününde PAOK'un 10 numarası Pelkas'ın hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen 26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçti.

Transferin son gününde eğer karşılıklı vazgeçme durumu olmaz ise Pelkas'ın Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

PELKAS'A YILLIK 1.2 MİLYON EURO'DAN 4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Pelkas'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı ve yıllık 1.2 milyon euro vereceği öğrenildi. PAOK kulübüne ise 1.6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu belirli sayıda maça çıktığı takdirde 500 bin euro ek bonus olacağı ifade edildi.

Öte yandan PAOK kulübünün Pelkas'ın Fenerbahçe'den olası satışından da %20 pay sahibi olacağı da gelen haberler arasında.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş, geçen sezon ise çıktığı 27 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı.

Yunan oyuncu son 5 sezonda çıktığı maçlarda sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor.

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti
Haber Yorumları (1)
FATİH: yunan futbolcudan başka bir futbolcu bulamadımı fenerbahçe yazıklar olsun Ali koç a
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