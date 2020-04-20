“Dilucu Sınır Kapısı, muz ticaretine yeniden açılsın”
Nahçivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda muz ürünlerine getirilen geçiş yasağı, İran ve Orta Asya ülkelerine aylık 9 milyon dolarlık transit muz gönderen Mersinli firmaları olumsuz etkilerken, tedarik zincirinin başka bölgelere kaymaması için yasak kararının kaldırılması isteniyor.
20.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:36
Nahçivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda muz ürünlerine getirilen geçiş yasağı, İran ve Orta Asya ülkelerine aylık 9 milyon dolarlık transit muz gönderen Mersinli firmaları olumsuz etkilerken, tedarik zincirinin başka bölgelere kaymaması için yasak kararının kaldırılması isteniyor.
Kaynak: Dunya.com