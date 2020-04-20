“Dilucu Sınır Kapısı, muz ticaretine yeniden açılsın” Nahçivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda muz ürünlerine getirilen geçiş yasağı, İran ve Orta Asya ülkelerine aylık 9 milyon dolarlık transit muz gönderen Mersinli firmaları olumsuz etkilerken, tedarik zincirinin başka bölgelere kaymaması için yasak kararının kaldırılması isteniyor.

Nahçivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda muz ürünlerine getirilen geçiş yasağı, İran ve Orta Asya ülkelerine aylık 9 milyon dolarlık transit muz gönderen Mersinli firmaları olumsuz etkilerken, tedarik zincirinin başka bölgelere kaymaması için yasak kararının kaldırılması isteniyor. Kaynak: Dunya.com