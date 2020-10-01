Dilucu'nda rekor miktarda "metamfetamin" ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dilucu'nda rekor miktarda "metamfetamin" ele geçirildi

01.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:09
Dilucu'nda rekor miktarda

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeyle tek seferde yapılan en büyük miktardaki metamfetamin yakalamasına imza atıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeyle tek seferde yapılan en büyük miktardaki metamfetamin yakalamasına imza atıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Iğdır'daki Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tırda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan kontrollerde, aracın deposunda akaryakıt haricinde akışkan bir sıvı bulunduğundan şüphelenildi.

Tır, narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Köpeğin tırın depolarından birine tepki vermesi üzerine depoda bulunan sıvıdan numune alındı. Yapılan analizde bu sıvının "metamfetamin hidroklorür" olduğu anlaşıldı. Depo yerinden sökülerek uyuşturucu madde boşaltıldı. Depoda toplam 260 kilogram metamfetamin olduğu belirlendi.

Yakıt izlenimi verilmek istenilen, gece saatlerinde gümrük kapısına getirilerek kontrol görmeden Türkiye'ye sokulabileceği düşünülen rekor miktardaki uyuşturucu, Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve uzmanlığı sayesinde ele geçirildi.

Tıra el konuldu, sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Angela Merkel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Hazal Kaya Aleyna Tilki Özlem Yıldız
Spor Babel Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Daha Fazla Kamu İzmir Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dilucu'nda rekor miktarda "metamfetamin" ele geçirildi - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:09:04. #1.14#
title