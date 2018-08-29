Dilovası Şölene Hazırlanıyor

Dilovası Belediyesi tarafından sünneti ettirilen 300 çocuk için 1 Eylül Cumartesi günü sünnet şöleni düzenlenecek.

Dilovası Belediyesinin 300 çocuğun erkekliğe ilk adım attığı mutlu anlarını unutulmaz yapmak, ailelerin ve çocukların mutluluğunu paylaşmak adına 1 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Belediye meydanında gerçekleştireceği sünnet şöleninde birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Anadolu Sağlık Merkezi ve Dilovası Belediyesi ortak projesi kapsamında sünnet ettirilen 300 çocuk için düzenlenecek sünnet şölenine, ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, ilçenin yerel sanatçılarından Cihan Akboğa, Rızgan, Aşık Mustafa Özdemir ve Tacettin Dursun sünnet çocukları, aileleri ve Dilovası halkı için muhteşem bir konser verecekler.

Sünnet şölenine tüm Dilovası halkını davet eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Her yıl geleneksel olarak Gerçekleştirdiğimiz Sünnet Şölenimize bu yılda 300 çocuğumuzun sünnetlerini gerçekleştirdik Cumartesi günü düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizle de ailelerimizle bir araya gelip mutluluklarını paylaşacağız. Tüm hemşerilerimi sünnet şölenimizde bizlerle ve çocuklarımızla bu mutluluğa ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ