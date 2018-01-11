Dilovası'nda Halk Gününe İlgi Giderek Artıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, kendisi ile görüşmek isteyen kent sakinlerini ağırladığı halk günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, bu haftada makamında Dilovalı hemşerileri ile bir araya geldi. Makamında düzenlenen halk gününe katılım her geçen gün artıyor. Katılımın yüksek olması nedeniyle Başkan Toltar, vatandaşları ayrı ayrı gruplar halinde makamına ağırladı. Başkan Toltar Dilovası sakinlerini tek tek dinlerken, sorunları ve istekleri not Alarak anında çözüm için ilgili birim ile vatandaşları görüştürüp sorunun hemen çözülmesini sağlıyor.

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Geleneksel hale gelen halk günlerimizde, vatandaşlarımızı birebir dinliyor, gelen istek ve taleplerine göre, belediyemiz içerisinde görev paylaşımını yapıyoruz. Sonrasında, vatandaşımızın sorununun çözülüp çözülmedi konusunda da takipçi oluyoruz. Günü birlik değil, kalıcı çözümler üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin 2018'de de devam edeceğini belirten Başkan Toltar, "Vatandaşlarımızın derdine derman olmak adına hayata geçirdiğimiz her projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkımızla her fırsatta bir araya gelebilmek adına, süreklilik arz eden halk günlerimiz 2018 yılında da devam edecek" dedi. - KOCAELİ