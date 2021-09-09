Dilek Pastanesi 45'inci şubesini Emirgan'da açtı

1957'de kurulan tarihi Dilek Pastanesi'nin 45'inci şubesi Emirgan'da hizmete girdi.

1957'de kurulan tarihi Dilek Pastanesi'nin 45'inci şubesi Emirgan'da hizmete girdi. Dilek Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Yazıcı, 60 yılı aşan deneyimlerinden aldıkları güçle 2023 yılında 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Dilek Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Yazıcı, konuya ilişkin şöyle konuştu: "İstanbul'un Fatih ilçesinde 1957'de başlayan yolculuğumuz, bugün yalnız şehre yayılmakla kalmayıp, yurt dışına da ulaştı. 60 yılı aşan emeğimizin karşılığını, Emirgan'daki 45'inci şubemizle kutluyoruz. 2004'ten beri franchising sistemiyle büyüyoruz. 2023 yılını 100 şubeyle ve 2 bin kişilik büyük bir aileyle karşılamayı hedefliyoruz."

YENİ FABRİKAYLA YURT DIŞINA AÇILACAK

Arnavutköy'de yapımı devam eden yeni fabrikaları hakkında da bilgi veren Yazıcı, "35 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni fabrikamız, 2022'de faaliyete başlayacak. Bu aşamadan sonra hem ülke çapında hem de yurt dışında Dilek Pastanesi bir çok tatlı üreticisine tedarik imkanı sağlayacak. Halihazırda Ortadoğu'daki şubelerimize ek olarak, fabrikamızın tam kapasiteyle üretime geçmesinin ardından, Avrupa ve Türkiye'nin dört bir yanında franchaise verebileceğiz. Hedeflediğimiz 100 şubeye ulaştığımızda ise personel sayımızın 2 bine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

ONLİNE MAĞAZA AÇTI

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin 2020 sonunda açıkladığı rakamlara göre, salgın döneminde paket servislerde yüzde 40'lara kadar artış yaşandığını belirten Yazıcı, "Geldiğimiz noktayı deneyim ve geleneklerimize borçlu olsak da değişen tüketici alışkanlıklarını takip ediyor ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Dilek Pastanesi olarak 2020'de satışlarımızı yüzde 20 büyüttük. Bunun önemli bölümünü de paket servisler oluşturdu. Tüm sektörlerde online satışların zirve yaptığını deneyimlediğimiz süreçte, biz de hızlı hareket ederek online mağazamızı devreye aldık. Artık 7 gün 24 saat müşterilerimizin hizmetindeyiz" diyerek üretim yatırımının yanı sıra teknolojiye de yatırım yaptıklarını vurguladı.

EMİRGAN'DA EŞSİZ İSTANBUL MANZARASI

Pastane, kafe ve restoran konseptini bir arada uyguladıklarını ve dünya mutfaklarından derledikleri, farklı damak tatlarına hitap eden zengin bir menülerinin olduğunu belirten Yiğit Yazıcı, "Okulların açılmasıyla yeniden şehre dönen herkesi, gündelik koşuşturmalara tatlı bir mola vermek için Emirgan şubemize bekliyoruz. Emirgan'ın eşsiz İstanbul manzarasına en güzel bir tatlının eşlik edebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı