Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranların, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden açılması gündeme gelmişken, dikkat çeken bir araştırma yapıldı. 9 büyük ilde yapılan çalışmada, vatandaşların yüzde 55'lik kesimi, yeni normalleşme sürecinde kafe ve restoranlara gitmeyeceği görüşünü bildirdi.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda, daha önce kapatılan kafe ve restoranların da açılması gündeme gelmişken, konuyla ilgili dikkat çeken bir anket yapıldı.

YÜZDE 55'LİK KESİM KAFE VE RESTOTANLARA GİTMEYECEK

"Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli" üzerinden 9 büyük ilde, 600 katılımcı ile yapılan çalışmada; katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kafe ve restoranlara gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini incelendi. Yüzde 55'lik kesim, kafe ve restoranlara gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 24'ü gidecekleri yönünde görüş bildirdi. Yüzde 21'lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi.

Sonuçlar cinsiyet bakımından incelediğinde kadınların yüzde 61'lik bir oranla, erkeklerden (yüzde 48) istatistiki bakımından anlamlı ve olumsuz bir eğilim ile farklılaştığını gösterdi. Yapılan açıklamada ise "Bu durum, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan kafe ve restoranların normalleşme sürecinde de olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam edeceğini göstermektedir.

İŞLETMECİLERLE DE ANKET YAPILDI

İşletmecilerle ile de "Kuantum Araştırma Online B2B Paneli" aracılığıyla yapılan çalışma, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 100 Kafe ve restoran işletmecisinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sektörel bazlı ve her ay düzenli yapılan bu çalışma ile sektörlerin güven ve umut endeksleri hesaplanmakta ve aylık trend takipleri yapılıyor. Ek olarak sektörlerin beklentileri ve mevcut ekonomik durumlardaki davranışları inceleniyor.

İŞLETMECİLER MÜŞTERİ AZLIĞI KORKUSU İLE DÖNÜYOR

Araştırma sonuçlara göre, kafe ve kestoranlar yeni normale, borçlanmış bir şeklide, müşterilerinden virüs kapma korkusu ve müşteri azlığı kaygısı ile dönüyorlar. Yeni normalde alacakları ilk aksiyonları incelediğimizde, toplamda yüzde 47,1'lik bir oran ile virüse karşı çeşitli tedbirler almak başlığı karşımıza çıkıyor. Katılımcıların yüzde 29,4'ünün ilkleri arasında iş yerlerini dezenfekte ederek, hijyen koşulları altında çalışmaya başlamak varken, yüzde 11,8'i sosyal mesafe için oturma düzeninde değişiklik yapmayı ve yüzde 5,9'luk bir kesim ise çalışanlarının birlikte çalışma koşullarını düzenleyeceğini belirtmektedir.

Alacakları ilk aksiyonları finansal davranışlar başlığı altında toplayabileceğimiz kitle de yüzde 35,4'ü temsil ediyor. Katılımcıların yüzde 11,8'i kampanyalar yapacağını ve reklam vereceğini belirtirken, yüzde 11,8'i çalışan sayısı azaltacağını, yüzde 5,9'u pandemi sürecinden kaynaklı maddi problemlerini çözmek için kredi çekmek, borç ötelemek ve kaynak oluşturmak gibi aksiyonlar alacağını, yüzde 5,9'u ise online satış yapan sitelere kayıt olacağını söylemektedir.

"ALIM GÜCÜ DÜŞECEK"

Aynı zamanda işletmecilerin yüzde 82'si yeni normal ile birlikte müşterilerinin satın alım gücünün düşeceğini belirtmekte. Bununla birlikte yüzde 18'lik kesim müşterilerinin satın alım gücünde herhangi bir değişiklik olmayacağını düşünüyor. Ve bu düşünceden hareketle yüzde 65'lik bir çoğunluk tüm olumsuzluklara rağmen ürünlerinde herhangi bir yat artışına gitmeyeceğini belirtirken, yüzde 35 ise ürünlerde yat artışına gideceğini söylemekte" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA