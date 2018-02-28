Dika Yönetim Kurulu Mardin'de Toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2018 yılı ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

Mardin'de bir otelde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş,Batman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Yalçın, Siirt İl Genel Meclis Başkanı Hatice Tay ve Şırnak İl Genel Meclis Başkanı Adalet Fidan katıldı.

Toplantıda, Genel Sekreterlikçe hazırlanan 2017 yılına ilişkin birim faaliyet raporları ile ajans faaliyet raporu yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Ajansın 2018 yılı fizibilite desteğine ilişkin uygulama kapsamı Kurul üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra onaylandı. 2017 yılı teknik destek programı kapsamında başvurusu alınan ve ajans tarafından değerlendirilip desteklenmesine karar verilen teklifler görüşüldü. Ajans desteğiyle yürütülmekte olan ve uygulama süreleri sona eren projelerden gelen yazılı talepler görüşülerek, nihai durumları ve sözleşme hükümleri hakkında Kurul'a bilgi verilerek bu projelerle ilgili izlenecek süreç konusunda karar alındı. Ajansın "2017 Yılı Çalışma Programı" kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İtalya ve İspanya ülkelerine yönelik çalışma ziyaretlerinin 2018 Çalışma Programına alınması nedeniyle güncellenmek üzere Kurul'un onayına sunuldu. Ayrıca 5-8 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "İspanya Çalışma Ziyareti" hakkında Kurul'a bilgi verildi. 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirilerek desteklenmesine karar verilen projelerin Güdümlü Proje Bilgi Formu ile Ajansa sunulan fizibilite raporu ve diğer belgeler onaylandı.

Ajans tarafından hazırlanan özel sektöre yönelik yatırım destek ve teşvik rehberi hakkında kurul üyeleri bilgilendirildikten sonra toplantı sona erdi. - MARDİN