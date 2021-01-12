Dijon, Beşiktaşlı Larin için 2,5 milyon euro önerdi

Son maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren Beşiktaş'ın Knadalı futbolcusu Cyle Larin'e Fransız ekibi Dijon talip oldu. Fransız ekibi, golcü futbolcu için siyah beyazlılara 2,5 milyon euro teklif etti.

Beşiktaş'ın forvet oyuncularına olan ilgi sürüyor. Vincent Aboubakar'la ilgili West Ham ve Marsilya iddialarının ardından, son olarak Cyle Larin'e de talip çıktı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık gönderdiği ve bu sezon başında elden çıkarmayı düşündüğü Larin, performansıyla yıldızlaştı.

FRANSA'DAN TALİP ÇIKTI

Fransa Ligue 1'de kümede kalma savaşı veren Dijon, Cyle Larin'le ilgileniyor. Larin'in yükselen performansı sonrası İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan kulüpler takibini sürdürüyor.

Finansal olarak zor günler geçiren Dijon, buna rağmen 2,5 milyon euro bonservis teklifiyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı ancak bu teklif geri çevrildi. Siyah-Beyazlılar, Kanadalı forvet için 10 milyon euro istiyor.

16 MAÇTA 13 GOLE KATKI YAPTI

Kanadalı forvet Larin, bu sezon ligde çıktığı 16 maçta 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.