Dijital Türkiye Portalı'na 'araçlarım' sayfası eklenecek

24.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:50

Oktay, Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebileceğini söyledi.