Digiturk'ten TFF'nin yayın ihalesi ile ilgili açıklamasına yanıt Açıklaması - Haberler

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Digiturk'ten TFF'nin yayın ihalesi ile ilgili açıklamasına yanıt Açıklaması

AA, Ercan Doğan - Spor
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Digiturk'ten TFF'nin yayın ihalesi ile ilgili açıklamasına yanıt Açıklaması

Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) maçların yayın hakkı konusunda kendileriyle sözleşmenin imzalanması yönünde bir gelişmenin söz konusu olmadığına dair açıklamasına yanıt verdi.

Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) maçların yayın hakkı konusunda kendileriyle sözleşmenin imzalanması yönünde bir gelişmenin söz konusu olmadığına dair açıklamasına yanıt verdi.

Digiturk'ten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ve İhale Komisyonunun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonunun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Digiturk, Spor, Güncel, Haberler

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