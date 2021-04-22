Diem Coin nedir? Diem Coin nasıl alınır? Facebook, kripto para borsasına "Diem" ile giriyor

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Facebook, kripto para borsasına "Diem" adını verdiği projeyle giriyor. Peki, Diem Coin nedir? Diem Coin nasıl alınır?

Facebook bu konudaki ilk adımlarını 2019 yılında 'Libra' adını verdikleri bir proje ile atmıştı. Ancak projede yaşanan sorunlar ve Facebook'un veri güvenliğine ilişkin yaşadığı skandallar, Libra'yı bir anda içinden çıkılmaz bir hale sürüklemişti. Visa ve Mastercard gibi önemli ortaklar projeden çekilmişti. Uzmanlar, Facebook gibi bir sosyal medya şirketinin uluslararası dijital para yaratmasının, yasa dışı faaliyetlere ve kara para aklamaya zemin hazırlayacağından endişe ediyordu.

Facebook o dönemden bu yana kripto para projesini yeniden şekillendirdi. Kripto para için seçilen yeni isim Diem olarak açıklandı.

Facebook Diem Nedir?

Resmi olarak Libra olarak bilinen Diem, 2021'de piyasaya sürülmesi beklenen, yaklaşmakta olan bir küresel ödeme ağıdır. Diem Ağı, oldukça ölçeklenebilir, güvenli ve esnek olacak şekilde tasarlanmış yeni bir blok zinciri olan Diem Blockchain'i kullanarak çalışacak . Onun göre teknik inceleme , misyon projenin bir finansal altyapı çalışmalarını gerçekleştirmektir "halkın güçlendiriyor milyarlarca."

Proje ilk olarak Haziran 2019'da bir varlık rezervi ile desteklenen tek bir küresel para birimi olarak açıklandı . Bununla birlikte, çok sayıda uluslararası düzenleyici incelemeden sonra, Diem, çok para birimli madeni parası XDM'ye ek olarak bir sepet tek para birimine sabitlenmiş sabit paralar içerecek şekilde revize edildi . Aralık 2020'de proje, proje için "yeni bir günü" temsil edecek şekilde Libra'dan Diem'e yeniden markalandı .

Facebook Diem'in Kurucuları Kimlerdir?

Diem Network, kurucu üyeleri arasında sosyal medya devi Facebook, ödeme işlemcileri Mastercard ve PayPal, kripto ve blok zinciri şirketleri Coinbase ve Bison Trails ve risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in yer aldığı bağımsız bir kar amacı gütmeyen dernek olan Diem Association'ın bir projesidir. teknoloji ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Ancak, PayPal ve Mastercard da dahil olmak üzere birçok kurucu üye, düzenleyici incelemelerin ortasında dernekten ayrıldı .

Facebook, şu anda diğer dernek üyeleriyle yönetişimi paylaşmasına rağmen, projenin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Haziran 2019'da Facebook , Diem'e erişmek için ön uç altyapısını geliştirmek için adını Novi olarak değiştiren yeni bir yan kuruluş olan Calibra'yı kurduğunu duyurdu. .

Novi, Facebook'un tüm ödeme ve finansal hizmetler ürünlerini de denetleyen David Markus tarafından yönetiliyor . O led bağımsız dernek olarak, ortaya çıkmasından önce Facebook'ta projenin gelişimini. Markus, Facebook'tan önce PayPal için mobil başkan yardımcılığı yaptı ve daha sonra şirketin başkanı oldu. Mobil ödeme şirketi Zong da dahil olmak üzere bir dizi şirket kurdu.

Mayıs 2020'de Diem Derneği , Stuart Levey'i ilk CEO'su olarak atadı . Levey, daha önce küresel bankacılık şirketi HSBC'nin baş hukuk sorumlusuydu ve aynı zamanda yönetim kurulunda da yer aldı. Bundan önce Levey, hem George W. Bush hem de Barack Obama yönetimlerinde, Hazine Departmanında terörizm ve mali istihbarat müsteşarı olarak çalıştı.

Facebook Diem'i Benzersiz Yapan Nedir?

Teknik incelemesine göre Diem, mobil cihazlardan kolayca erişilebilen daha kapsayıcı, yenilikçi bir ödeme sistemi ortaya çıkarmak için açık, dağıtılmış, küresel bir ödeme ağı oluşturmayı hedefliyor. ABD doları, euro, İngiliz sterlini ve Singapur dolarına sabitlenmiş belirteçler de dahil olmak üzere, "paranın internetinin" omurgasını oluşturan bir dizi stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyor. Proje ayrıca, tek para birimindeki madeni paralarının bir bileşimi olan çok para birimine sahip bir token olan XDM'yi çıkarmayı planlıyor.

Bu amacı gerçekleştirmek için, Diem edilir bina Move, yeni oluşturulan dayanıyor Diem Blockchain adlı yeni blockchain akıllı sözleşme klonlanmış olmaktan dijital varlıkları önlemek için tasarlanmıştır dili. Diem, blok zincirinin milyarlarca kullanıcıya hizmet verebileceğini tahmin ediyor.

Diem Derneği, her kurucu üyenin 10 milyon $ üyelik ücreti ödemesi gereken üyelerinden katkılar şeklinde fon alır . Bunun gibi, çok iş planının olduğu merkezli gemide yeni üyeler getirerek ve mevcut üyelerin katılımı yenilemek sağlamak etrafında. Diem Derneği, potansiyel üyelerin sınırlı sayıda üyelik yeri için birbirleriyle rekabet ettiği açık bir başvuru sürecini teşvik etmeyi umuyor.

Dolaşımda Kaç Facebook Diem Parası Var?

Diem'in sabit token tedariği olmayacak. Bunun yerine, tek para birimindeki sabit paraları, piyasa talebine yanıt olarak gerektiğinde Diem tarafından basılacak ve yakılacak ve her bir jeton bir likit varlık rezervi ile desteklenecektir. Derneğe göre, rezervin en az% 80 olacak oluşur kalan% 20'lik nakit oluşacak ise, "Çok kısa süreli" DİBS.

Diem'in çoklu para birimi belirteci olan XDM, önceden belirlenmiş sabit nominal ağırlıklara dayalı olarak her bir tek para birimine sahip stablecoin'i birleştiren akıllı bir sözleşme ile yönetilecek. Diem, bunun XDM değerinin yerel fiat para birimleriyle ilişkili olarak dalgalanmasına neden olabileceğini belirtti.

Facebook Diem Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Diem Ağı , tüm doğrulayıcıların üçte ikisinin blok zincirine eklenebilmesi için bir işlemin doğru olduğunu kabul etmesi gereken "LibraBTF" adlı bir Bizans hata toleransı konsensüsü ile güvence altına alınacaktır. Doğrulayıcı düğümler, üyelik başvurusunda bulunurken bir doğrulayıcı düğüm işletmek için teknolojik kapasitelerini göstermeleri gereken Diem Derneği üyeleri tarafından çalıştırılacaktır. Ağda ayrıca , blok zincirinin mevcut durumu ile senkronize olurken işlemleri tekrar eden ve yeniden doğrulayan , halka açık olarak işletilen tam düğümlerden oluşan ikinci bir katman olacak .

Diem Blockchain, Diem Core protokolü açık kaynaklıdır, yani herkes kendi emniyetini ve güvenliğini bağımsız olarak denetleyebilecek .

Merkezi bir kuruluş olarak Diem Derneği, yasadışı veya kötü niyetli faaliyetler için ağı izlemek için bir mali istihbarat birimi çalıştıracak ve platformun herhangi bir kötüye kullanımıyla mücadele etmek için hem kanun uygulayıcılar hem de internet servis sağlayıcıları ile birlikte çalışmayı taahhüt etmiştir.

Facebook Diem'i Nereden Satın Alabilirsiniz?

Ne Diem tek para birimi ne de Çoklu para stablecoins satın henüz mevcut olmakla Başlatma sırasında, kendi belirteçleri büyük listelenmesi bekleniyor.

Diem henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, şu anda işlem yapabileceğiniz ve ticaret yapabileceğiniz Bitcoin (BTC) gibi birçok başka kripto para birimi var.