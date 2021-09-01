Diego Perotti: "Yakında bütün gerçeği anlatacağım"

Fenerbahçe'den ayrılan Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına, "Şimdi her şey hakkında gerçeği söylemekte özgürüm" yorumunda bulundu.

Arjantinli futbolcu ayrıca kendi sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ise, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı