Diego Perotti: Yakında bütün gerçeği anlatacağım

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Diego Perotti, "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Diego Perotti, "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 4 maçta 3 gol kaydeden Perotti, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu, "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın