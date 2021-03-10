Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı
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Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

10.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:25

Fenerbahçe'de Diego Perotti kısa sürede taraftarların sevgilisi olmuştu. Ciddi bir sakatlık yaşayan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdüren Perotti, antrenman görüntülerini paylaştı.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, Ocak ayında dizinden olduğu ameliyat sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktı. Perotti, bireysel çalışmalarını sürdürdüğü bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

HIRSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından geri dönmek için gün saydığını belirten paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Özel program dahilinde bireysel antrenmanlarını sürdüren ve hırsıyla göz dolduran Perotti'nin paylaşımları sarı lacivertli taraftarların takdirini topladı.

Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı
Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı
Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı
Haber Yorumları (1)
FBLİ: Eğer sende lig başlamadan dönerde helede bu seneki şampiyonlugumuzda katkı yaparsa fatih terim amcan çatlar kahrından ??
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