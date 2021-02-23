Diego Costa'nın Unutulmaz Chelsea Kariyeri
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Diego Costa'nın Unutulmaz Chelsea Kariyeri

23.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:22

İspanyol forvet Diego Costa, Chelsea formasıyla attığı gollerle üç yılda iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Diego Costa'nın Chelsea macerasının hikayesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

İspanyol forvet Diego Costa, Chelsea formasıyla attığı gollerle üç yılda iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Diego Costa'nın Chelsea macerasının hikayesini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Diego Costa'nın Unutulmaz Chelsea Kariyeri

Kaynak: Dugout

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