Diego Costa'nın Southampton'a Harika Plase Golü

26.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17

2016-17 Premier Lig sezonunda Chelsea Southampton'ın stadı St. Mary's Stadyumu'na konuk oldu. Chelsea, Eden Hazard ile ilk yarıda öne geçerken Diego Costa ikinci yarıda bu harika plase gölüyle farkı ikiye çıkardı.