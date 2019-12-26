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Diego Costa'nın Southampton'a Harika Plase Golü

2016-17 Premier Lig sezonunda Chelsea Southampton'ın stadı St. Mary's Stadyumu'na konuk oldu. Chelsea, Eden Hazard ile ilk yarıda öne geçerken Diego Costa ikinci yarıda bu harika plase gölüyle farkı ikiye çıkardı.

26.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17

2016-17 Premier Lig sezonunda 'ın stadı St. Mary's Stadyumu'na konuk oldu. Chelsea, Eden Hazard ile ilk yarıda öne geçerken ikinci yarıda bu harika plase gölüyle farkı ikiye çıkardı.

Kaynak: Dugout

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