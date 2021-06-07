Diego Costa'nın menajerinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama: Tercihi Türk kulübü olacak
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Diego Costa'nın menajerinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama: Tercihi Türk kulübü olacak

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Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan İspanyol golcü Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos, As gazetesine "Oyuncumun derdi para değil. Öyle olsa bir Arap ülkesine giderdi. Şampiyonlar Ligi nedeniyle tercihi Türk kulübü olacak. Şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş" açıklamasında bulundu. Costa için bu yıl Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'dan da teklif aldıklarını belirten Santos, ara transferde Trabzonspor ve geçen yıl da Fenerbahçe'nin yıldız forvet için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos, AS gazetesine müjdeyi verdi. Santos, 32 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgili olarak, "Beşiktaş yöneticileri birkaç gün içerisinde resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı istiyor. Türk kulübünün projesi de kendisine çekici geldi. Diego Costa'nın derdi para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi" dedi.

"ADANA DEMİRSPOR'DAN DA TEKLİF ALDIK"

Pedro Santos, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'dan da teklif aldıklarını belirtti. Diego Costa'nın menajeri ayrıca, "Ara transferde Trabzonspor, geçen yıl da Fenerbahçe oyuncum için teklifte bulunmuştu. Ama şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun, en son formasını giydiği İspanyol kulübü Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sona ermişti.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

32 yalındaki Diego Costa, kazandığı kupalarla da dikkat çekiyor. Atletico Madrid'de 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 1 Avrupa Ligi ve 1 de Kral Kupası zaferleri yaşayan 1.86 boyundaki oyuncu, Chelsea forması altında iki lig şampiyonluğu, 1 de Lig Kupası sevinci yaşadı.

Diego Costa'nın menajerinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama: Tercihi Türk kulübü olacak
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Haber Yorumları (1)
AY KURAL: Yeni Falcao geliyor.
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