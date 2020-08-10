Diego Angelo Gençlerbirliği'ne imzayı attı Gençlerbirliği, ilk transferini Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından Diego Angelo ile gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, ilk transferini Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından Diego Angelo ile gerçekleştirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Süper Lig'de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da yer aldığı imza töreninde Angelo, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Cavcav, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA